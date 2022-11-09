Bakan Kasapoğlu: Futbolda hedef zirve olmalı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Lisanslı sporcu sayısının 12 milyona ulaştığını ifade eden Kasapoğlu, futbolun dünyadaki en popüler spor branşı olduğunu, Türkiye'nin bu branşta da hedefinin zirve olması gerektiğine dikkat çekti.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;



- Lisanslı sporcu sayımız 12 milyona ulaştı. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Artık Türkiye'nin her branşta iddiası var. Daha önce temsilci dahi gönderemediğimiz branşlarda en yukarı hedefleyen bir yapımız var. Bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 500 madalya kazandık.



- Futbol, dünyanın en popüler spor branşı. Tarihi en geniş sınırlara ulaşan spor dalı. Herkesi bir arada toplayan bir motivasyonu var futbolun. Sahada mücadele ede 22 kişi ve tribündeki taraftarlar değil. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de kazanan kişilerin farklı futbol liglerini takip ettiğini - yayınlarını izlediğini görüyoruz. Bu global bi rbakış açısı, pazar odaklı çalışmanın gerekliliğini de gösteriyor. Sadece kamu değil, özel sektörün de bu konuya eğilmesi büyük önem taşıyor.

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- En önemli konuladan biri de marka işbirliği. Avrupa'nın büyük liglerindeki takımlar, sponsorluk gelirleriyle dikkat çekiyor. Stat çalışmalarımız olsun, yaşayan statlar konusunda yeni gelişmeler olsun... Daha verimli, daha yönetilebilir tesis anlayışını ortaya koymamız gerekiyor. 5000'den fazla futbola hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Her konuda olduğu gibi futbolda da sürdürebilirliği sağlama adına adımlar attık. Bu kültürü büyütme, finansal durumu kontrol etmek...

- Türkiye olarak tesisler inşaa ederken bilimsel çalışmaları dikate alıyoruz. Türkiye'nin 1945 yılından bu yana konuştuğu 'Spor Kanunu' meselesi var. Bu düzenlemeyi de yaparak sağlam bir temeli de inşaa ettik. Ankara'da 2020 yılında Spor Kulüpleri Ve Federasyonları Çalıştayı' yapıldı. Burada 'Herkes eteğindeki taşları döksün, konuşalım' dedik. Bu kanunun ana çerçevesini burada belirledik. Bu uzun süreçte emek veren herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.



- Sporda şiddetin önlenmesi gibi birçok kanun... Bunları da gerçekleştirdik. Bu tür düzenlemelerle sıkıntıları her birlitke bertaraf ettik. Sürdürülebilir futbol iklimini daim kılma zorunluluğumuz var.

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- Futbol, bizim tarihimizde her zaman lokomotif bir branş oldu. Milletimizin futbola ilgisi, potansiyelimiz.. Ülkemizde önemli bir futbol tarihimiz var. Katıldığımız ilk Dünya Kupası'nda bile milletimiz bu spora büyük bir teveccüh gösterdi. Futbol sadece sahada oynanmıyor. Markalamaya özen göstermemiz gerek. Bu global sistemin ne kadar parçasısınız. Bunlar önemli etkenler. Sportif yatırımlarda, finansal konularda, sahada oynanan oyunla ilgili durumda asla geri durmamamız gerekiyor. Her branşta olduğu gibi futbolda da hedefimiz zirve olmalı. Bundan asla vazgeçmemiz gerek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları ise şöyle;

- Başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere, tüm kulüplere akademi zorunluluğu getireceğiz. TFF, altyapı organizasyonunun şefi olacak.

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-Altyapıda futbolcu yetiştirmekten başka çaremiz yok. Yurtdışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapı için oyuncu yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. İkinci devrenin başından itibaren hem Süper Lig hem de alt lig maçlarında konserler düzenleyeceğiz.

- Ekonomik olarak en büyük sıkıntı kulüplerimizin borçları. Kulüplerimizin yaklaşık 25 milyar lira borcu var. Faizleriyle birlikte 50 milyar liraya dayanacağını tahmin ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak çözüm üretmek zorundayız.

- Ülke puanı sıralamasında 2000 yılında toplanan puandan daha fazlasını bu yıl topladık. 12. sıraya kadar yükseldik, ilerleyen maçlarda alacağımız sonuçlara göre 10. sıraya kadar yükselebiliriz

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- 6 ay içinde transferleri dijital ortama taşıyacağız. Her kulübe bir şifre vereceğiz, tüm transfer ve lisans işlemlerini oradan yapabilecekler

KISA KISA...



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:



Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın performansı da ikinci dönemde daha iyi olacaktır. Okan hoca, G.Saray'a başarılar getirmiş bir futbolcuyken, şimdi de teknik adam olarak G.Saray'ın başarısı için koşturan bir kardeşimiz. G.Saray taraftarı, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:



Hocamız asla tartışılamaz. Oyun sistemi, oyuncu değişiklikleri gibi konular eleştirilebilir ama hocamızın durumu asla tartışılamaz.