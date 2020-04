Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın iletişim kanallarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olimpiyatlara sporcu gönderme noktasında ortaya koyduğu katkıyı ve bu anlamda Türk sporunun önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Öncelikle tebrik ederim. Olimpiyat mücadelesinde, olimpiyat sürecinde kota alan sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki uzun bir yol. Başarıya giden yolda emek harcayan, gayret ve çaba gösteren tüm sporcularımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Bu çerçevede federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu anlamlı çabaya katkı sağlayan spor camiasının tüm paydaşlarını da tebrik ediyorum. Fenerbahçe, olimpiyat noktasında, olimpiyata sporcu gönderme noktasında gerçek anlamda katkı ortaya koyan, bu anlamda önemli bir paydaşımız. Tüm kulüplerimizi olduğu gibi Fenerbahçe’yi de cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten olimpiyatlar, bizlerin mücadelesini ve başarısını taçlandıracağı önemli bir sembol olarak adlandırıyorum. Olimpiyatları, bu mücadeleyi, bu başarıyı taçlandıracağımız önemli bir aşama olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe’nin sporcularını, diğer tüm sporcularımızı bu anlamda çok ama çok ciddi bir süreci yöneteceklerine olan inancımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki spor, ülkemizin çok önem verdiği bir konu. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önemi, sporcuya olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu alanda geldiğimiz nokta, gerçekleştirilen tesis devrimi, sporcularımıza yaptığımız yatırımlar hakikaten önemli bir aşamayı gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. 2019 yılında aldığımız başarılar, her branşta sporcularımızın performansı bizleri gururlandırdığı gibi, mutlu kıldığı gibi inanıyorum ki 2021’de de Tokyo’da bu başarıları yine onlarla taçlandıracağız ve şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine biz de inanıyorum ki şahit olacağız. Bu çerçevede kulüpleriyle, federasyonlarıyla yani spor camiasının tüm paydaşlarıyla herkese çok ama çok önemli görevler düşüyor. Ben, bu önemli görevleri başarıyla taşıyan tüm kulüplerimize; Fenerbahçe’ye bu süreçte ve bu vesileyle teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. İnşallah kulüplerimizle, sporun tüm paydaşlarıyla el ele vererek başarıyı her alanda iddiamızı ortaya koyacağız, buna inanıyoruz. Futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle, jimnastiğiyle, atletizmiyle her alanda Türk sporcusunun, Türk gençlerinin potansiyeli hepimizin malumudur. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarma noktasında, gençlerimizi bu anlamda yetenekli oldukları sporlara, branşlara yönlendirme noktasında biz de bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projemizi, güzel bir şekilde yürütüyoruz. Bu proje sayesinde inanıyoruz ki çok kısa vadede nice şampiyonları gerek ulusal gerekse uluslararası seviyede birlikte göreceğiz. Onlarla gurur duyup onları alkışlayacağız. Biz gençlerimize, biz sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz, sporcularımız hem sportif yönleri itibariyle hem de birer kişi olarak yani kişilikleriyle her yönleriyle örnek bir durumu ortaya koyuyorlar. Ben, tüm sporcularımızı olimpiyat yolunda çalışan, başaran ve bu yolda çaba sarf eden tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum."