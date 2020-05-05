Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek!

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, yarın saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.





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