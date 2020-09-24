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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu: 'Dünya ile yarışacak tesislere sahibiz'
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Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: 'Dünya ile yarışacak tesislere sahibiz'

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Bakan Kasapoğlu: 'Dünya ile yarışacak tesislere sahibiz'
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden spor tesislerine sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Ankara’da düzenlenen ‘Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ etkinliğinde konuşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin dört bir yanında artık dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var. Sadece futbolda değil yüzmesiyle, kış sporlarıyla, her alanda dünyaya meydan okuyan bir tesis alt yapısı var. Spor turizminde de iddiamız var. Ülkemiz çok yakın bir zaman diliminde önemli bir destinasyon olacak.”

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