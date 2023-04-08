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Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı

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#Kasapoğlu#Kahramanmaraş#Deprem
Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 21:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Sporun, rehabilite eden yönünü ve bu gücünü en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimizi hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgi ve yeteneği açısından bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla destekleyeceğiz"dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla tenis maçı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, bir dizi inceleme için geldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğündeki koordinasyon merkezi ve kriz masasını ziyaret etti.

Burada Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan brifing alan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Sporu yaraları saran bir rehabilitasyon hizmeti olarak sunmanın çalışmasını yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Federasyonlarımız, kulüplerimiz çok ciddi iş birliklerimiz var. Özellikle çadır kentler, konteyner kentler ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak kaldığı yurtlarımızda spor çalışmalarımızı pek çok alanda her geçen gün güçlendiriyoruz. Bugün de Tenis Federasyonumuz ile başlattığımız tenis eğitimi çalışmaları ve bununla birlikte inşa edilen kortlar devreye giriyor. Kahramanmaraş'ta bugün bunun başlangıcını yaptık. İnanıyorum ki bu süreçte sporu pek çok branşıyla, değerli kulüplerimizle, federasyonlarımızla ve tabii ki hocalarımızla, onlarla birlikte en güçlü şekilde değerlendireceğiz. İnşallah bu süreçte sporun, rehabilite eden yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimizi hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgi ve yeteneği açısından bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla destekleyeceğiz"dedi.

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Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı

Bakan Kasapoğlu, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

Depremin yaralarını sarmak için devlet ve milletin omuz omuza mücadele verdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Aynı ruhla yaralarımızı birer birer onaracağız ve tamir edeceğiz. Bir yandan normalleşme çalışmaları yeni konutlar, diğer yönüyle hayatın olağan akışı gereği sosyal süreçler, eğitim ve pek çok çalışma da devam ediyor" diye konuştu.

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#Kasapoğlu#Kahramanmaraş#Deprem

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