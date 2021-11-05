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Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu

#Kasapoğlu#Darüşşafaka#AYT
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Kasapoğlu, 5 Kasım’da başlayan başvuruların, 8 Kasım’a kadar devam edeceğini söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde hizmet veren Gençlik Radyosu’ndan yaptığı Instagram canlı yayını ile gençlerle buluştu. Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 2002 yılından bu yana gençlere verilen desteklerle burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısında ciddi artış olduğunu belirten Mehmet Kasapoğlu, 2002 yılında 45 lira olan burs ücretinin bugün lisans eğitimi gören öğrencilerde 650, yüksek lisans eğitimi görenlerde 1300 ve doktorada ise 1950 Lira’ya çıktığını da söyledi. Kasapoğlu, ayrıca bu uygulamadan yararlanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise 14 kat artış yapıldığını belirtti.

Başvurular başarı ve gelir durumuna göre esas alınacak

Yapılan başvuruların, belli kriterler üzerinden sonuçlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, e-devlet üzerindeki başvurular sırasında öğrenci bilgilerinin 12 kamu kurumunda dijital ortamda kontrolünün sağlanacağını açıkladı. Bu aşamada başvuran öğrencilerin başarı ve gelir durumlarının esas alınacağı, ardından başvuran öğrencinin sosyal durumlarının değerlendirmeye tabi olacağı belirtildi. Öğrenim bursuna hak kazananların, belirlenen kriterleri yerine getiren ve bir algoritma yapısı içinde geliştirilen sistem yazılımları sonucuna göre değerlendirileceği de ifade edildi. Bu algoritmada şehit ve gazi çocuklarına, %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrencilere, anne ve babası vefat eden öğrencilere, lise ve dengi öğrenimlerini Sevgi Evlerinde veya Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlara, koruma altına alınan öğrencilere ve başvuru yılında AYT puanlarında ilk 100’e giren öğrencilere öncelik tanınacağı açıklandı.

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Kredilerde erteleme fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru yaptığı halde burs hakkı kazanamayan tüm öğrencilere öğrenim kredisi desteği sağlıyor. Burs rakamları ile aynı olan öğrenim kredileri, başvuru yapan tüm öğrencilerin kullanımı için sunuluyor. Öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin, mezun olduklarında sigorta girişleri yapıldıktan sonra belirlenen periyotlar içinde geri ödemelerini yapabilecekleri de belirtiliyor. İşe girişi olmayan hiçbir öğrenciler için ise, geri ödeme talep edilmezken, söz konusu geri ödemeleri 2 yıla erteleme hakkı da veriliyor.

1 milyon 452 bin 582 öğrenciye destek

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Pandemiye rağmen eğitim desteklerinde kesinti olmadığını belirten Kasapoğlu; 2021 yılında 451 bin 550 öğrenciye burs, 1 milyon 32 öğrenciye ise öğrenim kredisi sağlandığı ve bu ödemelerin geçen yıl pandemi nedeniyle online olarak geçekleşen eğitim dönemine rağmen kesintisiz olarak sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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#Kasapoğlu#Darüşşafaka#AYT

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