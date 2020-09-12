Bakan Kasapoğlu: 'Bu havuzlardan yeni yıldızlar çıkacak'

Dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu´nun adının verildiği yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu´nun katılımıyla Ümraniye´de hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Kasapoğlu şunları söyledi: “Türkiye pek çok engele ve oyuna rağmen yoluna hızla devam ediyor. İnşallah bugünün ve yarınların şampiyonaları Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak. Bu şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesiller yetiştireceğiz.

'Hedefimiz 1 milyon kişi'

‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ diyoruz. Bu yıl 1 milyon kişi hedefi koyduk. Bunu, pandemiye rağmen gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor hamlesini sürdüreceğiz. Herkese inat güzel insanlarımız için layık olduklarınızı inşa etmeye devam edeceğiz. Kadınlar toplumun öncüsü ve lideri. Bu tesisler, kadınlarımızın öncülüğünde, onların istedikleri erişim standartlarına göre dizayn edildi. Herkesi sporla buluşturacağız.

'Dostça bir sezon olsun'

Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağını düşünüyorum. A Milli Futbol Takımımız geçen yıl ciddi başarılara imza attı. Futbol sezonu da başlıyor. Dostluğun en öndeki amaç olduğu, kardeşçe rekabetin ciddi derecede yaşanacağı, sonunda da hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar diliyorum. İnşallah pandemiyi hızlıca atlatalım ve seyircisi, teknik ekibi, yöneticisiyle herkesin dostça tribünde olduğu bir ortama kavuşmayı diliyorum.”