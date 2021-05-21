Bakan Kasapoğlu: "Bisiklet dostu yerel yönetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz..."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin, bir spor ülkesi olduğuna işaret ederken, Türkiye’nin, son yıllarda devrim niteliği taşıyan yatırımlarla pek çok alanda olduğu gibi sporda da çağ atladığını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştirileceği müjdesini de verdi.

Bakan Kasapoğlu, Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Turnuvası’nın açılışında bir konuşma yaptı. Türkiye olarak böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ampute futbolun, değerini her geçen gün büyüten, dünyanın pek çok yerinde sporseverlerin ilgiyle takip ettiği branşlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

Bakan Kasapğlu, ülke olarak paralimpik ve paralimpik olmayan engelli spor dallarına ayrı bir önem gösterdiklerine işaret ederek, ‘’Esasında sporun ruhu, bu spor dallarında daha çok kendini gösteriyor. Sporun evrensel dili, birleştirici gücü en berrak ve en güçlü şekilde bu branşlarda ortaya çıkıyor’’ dedi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasında sporculara şöyle seslendi:

‘’Sizler, mücadeleye koyduğunuz inanç, azim ve gayretle sadece kendi branşlarınızdaki sporculara değil, tüm branşlarda kendini yetiştiren yeni nesillere örnek, rol model oluyorsunuz. Sporun en çok yürek işi olduğunun en büyük ispatı sizlersiniz. Bu nedenle bilakis Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finalleri’ne gelmek, bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşamak istedim.’’

Türkiye’nin, sportif başarıya odaklandığı kadar, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma noktasında da büyük hedefleri olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, ‘’Gerek bireysel, gerekse de takım sporlarında dünyanın en prestijli spor etkinliklerine imza attık’’ diye konuştu. 22 Mayıs’ta (Yarın) Şırnak’ta, teniste Cudi Cup finalleri olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ‘’Sonrasında uzun zamandır hazırlandığımız Konya’da İslami Dayanışma Oyunları, İznik’te Dünya Göçebe Oyunları var. Ülkemiz sahip olduğu iklim ve coğrafi özelliklerle, kültür, tarih ve konaklama altyapısıyla hakikaten tüm branşlar için aranan dünyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi…’’ şeklinde konuştu.

‘’Ampute futbolda iddialıyız’’

Türkiye’nin ampute futbolda iddialı olduğunu vurgulayan akan Kasapoğlu, 2019’da Gürcistan’da gerçekleştirilen ilk Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonunun bugünkü ismiyle Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü olduğunu hatırlattı.

2020 senesinde salgın nedeniyle Polonya’daki şampiyonanın iptal edildiğini, bu yılki müsabakaların da yine pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, ‘’Ancak bu durum futbol coşkusunu, bu güzel heyecanı yaşamamız önünde bir engel değil. Polonya, İtalya, Gürcistan ve Azerbaycan’dan gelen sporcular, bütün mücadeleyi sahaya yansıtacaklar. İnanıyorum ki empatinin, kardeşliğin ve fair playin hakim olduğu bir şampiyona olacak. İyi olan kazansın’’ ifadelerini kullandı.

2022 müjdesi

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında sporseverlere bir müjde vererek, ‘’2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şahinbey’de 10 bin çocuk ve gence bisiklet dağıtımı

Bakan Kasapoğlu daha sonra Şahinbey ilçesinde bisiklet dağıtım törenine katıldı. 10 bin çocuk ve gence bisiklet dağıtılan törende konuşan Bakan Kasapoğlu, bundan bir asır evvel, vatan toprağına namahrem eli değmesin diye memleket kadar büyük yumruklarıyla çarpışan Şahin Bey’in diyarında olmanın kendisi için bir iftihar vesilesi olduğunu dile getirerek, ‘’Gaziantep bizim için çok özel bir şehir. Şahinbey de aynı ölçüde özel, kıymetli bir ilçemiz. Sizler burada yıllardır kardeşçe, birlik içerisinde yaşıyorsunuz. Bu, dünya için, insanlık için çok kıymetli. Bu yönüyle Gaziantep, bütün dünya için örnek alınması gereken bir şehir. Ve biz bu şehrin güler yüzlü, vefakâr insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz diye konuştu.

‘’Türkiye sporda da çağ atladı’’

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin, son yıllarda devrim niteliği taşıyan yatırımlarla pek çok alanda olduğu gibi sporda da çağ atladığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

‘’Bakınız, 2002’de 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız bugün 10 milyon 253 bin 384’e ulaşmış durumda. 46 ilimizde 49 Sporcu Eğitim Merkezi’nde 1649 sporcu yetişiyor. TOHM’larda 1158 sporcu faaliyetlerine devam ediyor. Uluslararası başarıları olan sporcularımıza, eğitimlerinde yüzde 100 burs imkânı sağlıyoruz. Sporcularımız ne eğitimlerinden ne spor hayatlarından vazgeçsin istiyoruz. Gençlerin taleplerinden biri buydu. “Ben basketbol oynamak istiyorum ama mühendis de olmak istiyorum” diyor. Birine devam etsem, diğerini ihmal edeceğim, diyor. Bizim buna kulak tıkamamız, göz yummamız mümkün mü? Hem bir yandan gençlere hayal kurun diye çağrılarda bulunacağız hem de onların hayallerinin önündeki engellere müdahale etmeyeceğiz. Böyle bir şey mümkün değil. Bir kere, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya, gençlere ve onların hayallerine olan desteğini hepimiz biliyoruz. Kendilerinin teşvik ve destekleriyle, önce vakıf üniversitelerimizle sonra Özder ile imzaladığımız protokol kapsamında, uluslararası başarısı olan bütün sporcularımıza yüzde yüz burs imkânı sağladık. Yine Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle 1 milyon 76 bin 744 vatandaşımıza yüzme eğitimi verdik. Stadyumlar, tenis kortları, havuzlar, atletizm pistleri, salonlar inşa ettik. Avrupa’nın en genç ve modern spor tesislerine sahibiz.’’

‘’Gayretlerimizin meyvelerini alıyoruz’’

Bakan Kasapoğlu, 19 yıldır devlet olarak alt yapı imkânlarından sporcuların desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tesisleşmeye kadar her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarf ettiklerini belirterek, ‘’Bu gayretlerimizin meyvelerini hamd olsun alıyoruz’’ dedi. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’2020 yılında uluslararası spor organizasyonlarında sporcularımız; 569 altın, 538 gümüş ve 726 bronz olmak üzere toplamda 1833 madalya kazandılar. İnşallah bu başarılar, Tokyo’da kazanacağımız olimpiyat şampiyonluklarıyla taçlanacak. Sporcularımıza güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Biz, bu toprağın çocuklarına inanıyoruz. Hep inandık. Gençlere dair ümidimizi hep diri tuttuk. Onlar da Allah’a hamd olsun, kendilerine güvenenleri asla mahcup etmediler.’’

‘’Türkiye, bir spor ülkesidir’’

Bakan Kasapoğlu, bugün artık Türkiye’nin, bir spor ülkesi olduğunu söyleyebildiklerini ifade ederek, ‘’Bununla beraber, spor kültürünü bütün şehirlerimizde yaygınlaştırmak ve bütün şehirlerimizi sporda güçlü kılmak adına çalışıyoruz. Demin de bahsettim, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora atfettiği değer hepimizin malumu, verdiği destekler de öyle… Biz sporu sadece birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Bütün branşları destekliyor, gelişmesi için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz’’ diye konuştu.

Bu branşlardan birinin de bisiklet sporu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin, dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Bisiklet sporu konusunda vargüçleriyle Şahinbey ilçesini destekleyeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, ‘’Neden Şahinbey de bisiklet sporunda bir marka şehir/ilçe olmasın? Neden Şahinbey’den de dünya çapında bisikletçiler çıkmasın?’’ diye sordu.

“Bisiklet dostu yerel yönetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz”

Bakan Kasapoğlu, Dünyada bisikletin yaygınlaşmasının ve bu alana yatırım yapılmasının sağlık ve ekolojik açıdan iki sebeni bulunduğunu anlatırken, şunları söyledi:

‘’Ekolojik açıdan bakıldığında dünya artık fosil yakıttan mümkün olduğunca uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Otomobil firmaları önümüzdeki 10 seneyi ağırlıklı olarak elektrikli modellere ayırdı. Bisiklet de en çevreci ulaşım aracı... Dolayısıyla yaşanabilir şehirler geliştirme noktasında, bisiklet, bu çevreci özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sağlık açısından bakıldığında da bisiklet kullanımının yaygın olduğu ülkelerde devletin sağlık sistemi harcamalarının diğer ülkelere oranla çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle kardiyovasküler hastalıklar, ulaşımın bisikletle sağlandığı ülkelerde çok daha düşük seyrediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi de bir kez daha gösterdi ki; sağlık her şeyden daha önemli. İşte bisiklet; sağlık alanında en küçük yatırımla en verimli sonuçların alınabileceği branş.. Ülkemiz, coğrafî koşullar açısından bisikletin yaygınlaştırılmasına oldukça müsait. Ama öncelikle şehirlerimizin “bisiklet dostu” şehirler, belediyeler olması ve halkımızı bu konuda teşvik etmeleri gerekiyor. İşte biz bu noktada; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yerel yönetimlerimizi bütün gücümüzle desteklemeye ve onların imkânlarını güçlendirmeye hazırız.’’

Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunu yaygınlaştırarak, hem toplum sağlığına hem de profesyonel bisikletçilerimizin sayısının artmasına katkı sağlayacaklarına işaret eden Bakan Kasapoğlu, bunu bütün paydaş kurumlarla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Büyükşehirlerde bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik edeceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ‘’Çocuklarımızın hareket etmesini sağlayacak en eğlenceli araçlardan birinin bisiklet olduğu fikrinden hareketle; Anadolu şehirlerinde çocuklarımızı bisikletle buluşturmaya, bisiklet kültürünü dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Bisiklet branşında tesisleşmemizi de hızla sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi Avrupa’nın en kapsamlı ve modern veledromlarından birini Konya’ya yapıyoruz. Yapımı tamamlandığında; bisiklet branşında çok daha fazla elit sporcu yetiştirme fırsatı bulacağız. Potansiyelimizi, imkânlarımızla birleştirerek bu konudaki iddiamızı çok daha ileriye taşıyacağız. Avrupa’da özellikle Fransa, Belçika, İtalya gibi ülkeler amatörlere de açık olan bisiklet yarışları düzenleyerek yılda milyonlarca bisiklet severi ülkelerinde ağırlıyor. Güzel Türkiye’mizin 7 bölgesinde festival havasında bisiklet yarışları düzenlenmesini destekleyeceğiz. İstiyoruz ki bu ülkenin çocukları yarışan büyüklerini görsün, onlardan ilham alsın, ileride başarılı sporcular olma yolunda motive olsun.’’ ifadelerini kullandı.