Bakan Kasapoğlu, Bingöl'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Bingöl kadim medeniyetimizin ilçeleriyle, köyleriyle, değerli halkıyla önemli sembollerinden. Biz Bingölün bugüne kadar ki ortaya koyduğu milli iradeden, demokrasiden yana olan tavrını çok iyi biliyoruz. Bu güzel tabloda emeği olan herkese, değerli çalışma arkadaşlarıma, Bingölün aziz yöneticilerine herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün ziyaretimizi imza, yatırımla taçlandırıyoruz dedi.

TÜM TESİSLER BİNGÖL HALKININ 7/24 HİZMETİNDE OLACAK

Bakan Kasapoğlu, yapılacak gençlik ve spor yatırımlarının Bingöl halkının 7/24 erişiminde olacağını belirterek, Ülkemizde gençlik ve spor alanındaki çıtayı Adaklı, Genç, Kiğı, Solhan, Yayladere ve köylerimizle daha yukarıya taşıyacağız. Her ilçede gençlik merkezimiz olacak, semt sahaları, voleybolu futbolu. Spor salonumuzla, basketbol alanlarımızla 20 bin pota kapsamında 100 potamızı Bingöle kazandıracağız. 18 tane sentetik sahalarımız, açık kapalı olmak üzere yine Bingöl halkına kazandıracağız. Haserek Kayak Merkezi ülkemizin nadide kayak merkezlerinden bir tanesi. Hem merkezleri hem pistleri hem teknolojik yeni donatılarıyla ülkemizin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştüreceğiz. Projesi tamamlanır tamamlanmaz, onu da imzalayıp harekete geçireceğiz. Özellikle tesislerimizin tüm Bingöl halkının 7/24 hizmetinde olacak. Tüm ekibimizle milletimizin emrinde olduğumuzu, tüm bunların kullanılmasında milletimizin yanında olduğumuzu taahhüt ediyoruz diye konuştu.

BİNGÖLÜN KADINLARINI KADIN ÖNCELİKLİ SPOR POLİTİKAMIZLA TESİSTERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, ’protokolü hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz’ diyerek, Spor deyince Bingölün gençleri yetenekli gençler. Onları her spor branşına eriştirmek noktasında spor lisesine bir de pansiyon ekleme kararı aldık. Donatıları ve barınma imkanıyla bölgesel spor lisesi de bütün bölge için hayırlı verimli olacak. Tabi sadece gençlerimiz yok, tüm halkımıza hizmet noktasında Bingölün kadınlarını, onlar nasıl istiyorsa kadın öncelikli spor politikamızla spor alanlarımızı kullanma noktasında tesislerimizle buluşturacağız. Hizmet politikamız eser siyasetimiz gerekçesiyle, bakanlık olarak el ele vererek karşılamaya devam edeceğiz. Ben çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu imzaladığımız protokolü de hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğimizi sadece imza noktasında kalmayacağını belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.

BİNGÖLE YAPILACAK YATIRIMLAR

İmzalanan protokol kapsamında Bingölün 7 ilçesine yapılacak gençlik ve spor yatırımları şu şekilde:

-1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odası ve 500 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı

-1 adet 12 derslikli spor lisesi ve spor salonu

-1 adet salonlu gençlik merkezi yapımı

-7 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı

-18 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası

-1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-11 adet basketbol-voleybol sahası yapımı

-1 adet 500 kişilik spor salonu yapımı

-100 adet basketbol potası yapımı

-1 adet kayak merkezine soyunma ve kayak odası yapımı

-1 adet gençlik merkezi konferans salonunun bakım onarımının yapımı

-Karlıova sentetik çim yüzeyli futbol sahasının bakım onarımı işlerinin yapımı

-Hoşkar Mahallesinde yapımına başlanan kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahasının tamamlanması

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