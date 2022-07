Bakan Kasapoğlu: Akdeniz Oyunları'nda sporcularımız tarih yazıyor

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden sporcuların her alanda Türkiye’ye büyük bir heyecan yaşattığına işaret ederek, ‘’Sporcularımız adeta tarih yazıyorlar. Bocce, tekvando, güreşe, yüzmeye, voleybolda, her alanda iddiası olan, her alanda zirvede bir Türkiye var" diye konuştu.

Türkiye kafilesinin oyunların ilk gününden bu yana; sporcusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle örnek bir temsiliyet gösterdiğini belirterek, hepsini tebrik ve teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda Türkiye’nin 24 spor branşının tamamında 319 sporcuyla mücadele ettiğini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, ‘’Şu ana kadar kafilemiz Türk milletini gururlandıracak sonuçlara imza attı. Tüm spor branşlarında temsil ediliyor olmamız, elit sporcu yetiştirme ve bunu tüm branşlara yayma noktasındaki sistemimizin doğru işlediğinin bir kanıtı’’ dedi. Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

‘’Dünya, Türk kadınının sportif başarılarını alkışlıyor’’

"Şu ana kadar katılan neredeyse her 3 sporcumuzdan 1’i madalya almış durumda. Bir çok branşta madalya sayısında ilk sıradayız; yine bir çok branşta ilk üçün içerisindeyiz. Genel madalya sıralamasında İtalya’nın önünde birinciyiz. Bu gurur duyulacak bir tablo. Gurur duyulacak diğer bir tablo ise erkeklerde aldığımız 48 madalya ve kadınlarda aldığımız 44 madalya sayısının birbirine çok yakın olması. Hep altını çizerek “Kadın Odaklı Gençlik ve Spor” politikası diye ifade ediyorum. İşte tablo ortada. Dünya, Türk kadınının sportif başarıları alkışlıyor."

"Bu başarılar dünden bugüne gelmedi, şans eseri oluşmadı’’ diyen Bakan Kasapoğlu, ‘’Bunun altına çok planlı bir sistem var. Sporun temeli insan. İnsan öğesini barındıran her çalışmanın da mutlaka kısa, orta ve uzun dönem projeksiyonlarının olması gerekir. Eskiden bu tip organizasyonları izlerken sadece birkaç branşta sporcularımızı görür, diğer ülkelerin kalabalık kafilerini görüp gıpta ederdik. Hamdolsun şimdi hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle hem madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Bunun adına göğsümüzü gere gere ‘Spor Devrimi’ diyoruz’’

"İşte Tokyo’da hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda gelen başarılar. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında alınan madalyalar. Akdeniz Oyunları henüz bitmediği için dışında bırakarak söylüyorum; Son altı ayda milli sporcularımız uluslararası organizasyonlarda 34 farklı branşta 2.232 madalya kazandı. Bu bir rekor. Biz bunun adına göğsümüzü gere gere “Spor Devrimi” diyoruz. Bizim motto’muz “Sporda sürdürülebilir başarı.” Bu yolda dört ayaklı bir perspektifimiz var: Yeteneğin tespiti, yeteneğin doğru yönlendirilmesi, yetenek takibinin yapılması, modern ve bilimsel antrenman tekniklerinin uygulanması."

"Artık çıtamız çok yüksek"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin tesis konusunda olağanüstü bir noktaya gelmiş durumda olduğunu vurgularken, şöyle dedi:

"Yeteneği keşfettiniz ama o yeteneği modern tesislerde, bilimsel çalışma metotlarıyla geliştirmezseniz sonuç alamıyorsunuz. İşte ülkemiz hamdolsun Cumhurbaşkanımızın da sporu seven kişiliği ve vizyonuyla son 20 senede adeta bir “Tesis Devrimi” gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin mutlaka modern bir spor tesisi görürsünüz. İzmir’den Van’a, Gaziantep’den Samsun’a; ülkemizin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde modern tesislerimiz yükseliyor. Sokak aralarında butik spor alanları inşa ediyoruz. Sporu geliştirmenin en önemli itici güçlerinden biri spor kültürünü sağlamlaştırmak. Bu perspektifle profesyonel sporu, elit sporcu yetiştirmeyi ne kadar önemsiyorsak, 7’den 77’ye tüm halkımızın sporu hayatının bir parçası yapmasını da önemsiyoruz."

Yeteneğin tespiti ve geliştirmesiyle, bilimsel çalışma metotlarıyla, tesisleriyle Türk sporundan devrim niteliğinde bir sistem kurduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, ‘’Artık çıtamız çok yüksek’’ dedi. Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu sürdürülebilir yapıyı daha da geliştirerek Türkiye’yi her branşta dünyanın en önde gelen spor ülkelerinden biri yapmak. Bulunduğumuz yerden, aldığımız sonuçlardan gurur duyuyoruz ama asla yeterli görmüyoruz. Dünyanın en genç, dinamik nüfuslarından birine sahibiz. En modern tesisler sporumuzun ve sporcumuzun hizmetinde. İklimiyle, coğrafyasıyla her spor branşı için avantajlı bir ülkemiz var. Başarı ivmemizi canlı tutup tüm branşlara yaymak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Biz bu tip organizasyonlara birkaç kişiyle katılırdık"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin eskiden bazı branşlarda temsil edecek sporcu bulamadığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkelerin kalabalık kafileleri varken biz bu tip organizasyonlara birkaç kişiyle katılırdık. Ama şu an hamdolsun hem sayı anlamında hem kalite hem de performans anlamında dolu dolu bir ekibimiz var. Bocceden yüzmeye, yüzmeden cimnastiğe kadar her alanda iddiamız var. Pek çok branşta sporcularımız birinci sırada. Hemen hemen tüm branşlarda ilk üçteyiz. Bunlar çok anlamlı sonuçlar. Sadece bugünler için değil daha aydınlık daha güçlü spor yarınları için de bu sonuçlar büyük ümitleri barındırıyor."