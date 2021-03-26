Bakan Kasapoğlu açılışta konuştu! 'Sporda da güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'

Spor Arena / İsmail ER - Yenilenen Beylerbeyi Stadı, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı. Törene, Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile TFF yöneticileri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop da katıldı.

SPOR KÖTÜLÜKLERİN DÜŞMANIDIR

Burada konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “Sporun iyileştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üzerine daha güçlü şekilde gitmeye devam edeceğiz. Tüm toplumun spora erişimini kolaylaştırmak temel amaçlarımızdan biri. Ülkemizin her yerinde mükemmel bir tesisleşme gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜÇLÜ VE ÖNCÜ TÜRKİYE

Sporu yaygınlaştırmak için aşkla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ülkenin çocuklarına, yarının istikbali gençlere kutlu emaneti daha güçlü bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ağrı’dan Edirne’ye kadar dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var. Yarınların spor alanında da her alanda güçlü olduğu gibi öncü Türkiye’yi hep birlikte inşaa etme yolunda yürüyeceğiz.”