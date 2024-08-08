×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bakan Bak’tan Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Bakan Bak#Sporanasayfa
Bakan Bak’tan Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:53

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesinde bir açılış mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"09 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig’in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz.

Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarılar temenni ediyor, kazanacakları puanlarla ülkemiz futbolunun gelişimine önemli katkı sunacaklarına inanıyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Bakan Bak#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!