×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’na tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Ampute Futbol Milli Takımı#Osman Aşkın Bak
Bakan Baktan Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’na tebrik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 19:18

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Ampute Futbol Milli Takımı#Osman Aşkın Bak

BAKMADAN GEÇME!