Bakan Bak’tan A Milli Takımı’na tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2026 00:25

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."
