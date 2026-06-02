Bakan Bak milli futbolcuları ABD’ye uğurladı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 15:16

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nı ABD'ye yolcu etti. Milli futbolculara başarı dileyen Bakan Bak, “İnşallah yolun sonu final olur.” dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlı ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uğurladı.

Milli futbolculara başarılar dileyen Bakan Bak, “İnşallah yolun sonu final olur.” temennisinde bulundu.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak.

