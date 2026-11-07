Bakan Bak: 'KKTC’li gençlerin önüne engel konulmasını kabul etmiyoruz'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını spor aracılığıyla güçlendirmek amacıyla, KKTC Dostluk Kupası düzenlendi.

Türkiye’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un U15 futbol takımları ile Kıbrıs Türk gençleri KKTC Dostluk Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan turnuvada, Türkiye’nin dört büyük kulübünün U15 takımlarının yanı sıra; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa/İskele ve Güzelyurt/Lefke karmaları yer aldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in de katıldığı KKTC Dostluk Kupası organizasyonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sporun birleştirici gücüne ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk gençliğine verdiği desteğe dikkat çekti.

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Organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Bugün gerçekten Kuzey Kıbrıs için güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız gençlerin spor yapması. Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz. Buranın çocukları, ana vatanın çocuklarıyla birleşti. Bugün güzel bir festival yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin dört büyük kulübü organizasyona katılarak dayanışma ortaya koydu”

Türkiye'nin dört büyük kulübünün KKTC'ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, kulüp başkanlarını tek tek aradığını kaydederek, kendilerinden olumlu karşılık aldığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminin, Barcelona'nın KKTC'de gerçekleştirilmesi planlanan futbol kampına yönelik engellemelerine değinen Bakan Bak, Türkiye'nin dört büyük kulübünün organizasyona katılarak dayanışma ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Bak, “Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara Türk milleti, dört büyük kulübümüz cevap verdi ve buraya geldiler.” şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri ve stadyumlar inşa edildiğini hatırlatan Bakan Bak, KKTC'de de spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

“Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesini, sporun gelişmesini sağlayacağız”

Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi: ‘Sporun önünde hiçbir engel yok.’ İnşallah buraya daha önce yaptığımız gibi yaşayan bir stat yapacağız. Her zaman yanındayız. Kim ne derse desin, tek yüreğiz, tek milletiz. Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesini, gelişmesini, sporun gelişmesini sağlayacağız.” dedi.

Organizasyona katılan genç sporcuların farklı kulüplerden gelmelerine rağmen dostluk ve kardeşlik içerisinde bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, “Buranın gençlerinin heyecanı önemli. Çocukların sevinmesi önemli. Spor ortak dil. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü görüyoruz. Burada kardeş oldular, dost oldular.” diye konuştu.

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Dört büyük kulübün KKTC'ye gelerek sporun önüne engel konulamayacağını gösterdiğini belirten Bakan Bak, “Büyük kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Yüreklerini ortaya koydular. Engel olmayacağını gösterdiler. Hep beraber güçlü Türkiye için, Türklük için, Türklerin gelişmesi için, sporun gelişmesi için çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Bakan Bak, organizasyona katkı sağlayan KKTC Başbakanlığına, kulüp yöneticilerine, teknik heyetlere ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.