Bakan Bak: 'İnşallah 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız!'

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Romanya’yı 1-0 mağlup etti. Milliler, finali turunda Slovakya - Kosova maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Romanya mücadelesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İnşallah 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız"

Milli futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Bak, "Milletimizi sevindirdiler. Bu işler adım adım. Slovakya-Kosova maçının galibini bekleyeceğiz. Genç bir jenerasyonumuz var. Çok formda oyuncularımız var. Bu da milli takıma yansıyor. Bugün Romanya biraz kapandı. Çok tempolu bir maç olmadı belki ama netice önemli. İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız hocayı ve futbolcuları tebrik etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın futbolu çok yakından takip ettiğini de dile getiren Osman Aşkın Bak, "Biraz önce de aradı, hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Duyduğu sevinci ifade etti. Futbol kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Grupta da iyi işler yaptık, Uluslar Ligi'nde de iyi işler yaptık. Daha çok sevindireceklerine inanıyoruz. Dünya Kupası'na katılıp orada da iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Sporcular ve teknik direktörümüz, Cumhurbaşkanımızı bir sonraki maça davet etti. İnşallah güzel bir neticeyle Dünya Kupası'na gideriz. Buna yürekten inanıyoruz. Başkanımız sporcularla çok yakından ilgileniyor. Ortaya koyduğu tablo bizleri gururlandırıyor. Basketbolda, voleybolda güzel sonuçlar yaşadık, inşallah bu yıl da futbolda başar yakalayıp 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi arzuluyoruz" şeklinde konuştu.



"Her şey güzel ve güçlü Türkiye için"

Bakan Bak, mevcut milli takım jenerasyonun daha iyi işler yapacağına inandığını da aktararak, "Ama daha bitmedi. Salı günü kazanarak Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu çocuklara bu başarı yakışır, bu millete bu yakışır. Her şey güzel ve güçlü Türkiye için. Bir sonraki turda kim gelirse gelsin fark etmez" diye konuştu.

