HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bakan Bak Fenerbahçe yönetimini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 16:14

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe’nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak’a üzerinde sarı lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.

BAKMADAN GEÇME!