Bakan Bak: Berlin’de tarih yazacağımıza inanıyoruz

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, galibiyetin ardından soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Bakan Bak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Osman Aşkın Bak, "Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Berlin’in yolunu açtılar. Cumartesi günü Hollanda karşısında olacağız. Herkesin favori gösterdiği Avusturya’ya karşı çok akıllıca oynayarak, fırsatları değerlendirerek, çok üst düzey de mücadele ederek bizleri gururlandırdılar. 85 milyon bu akşam uyumaz. Herkes coşkuyla bu galibiyeti keyfini çıkaracaktır. Gerçekten çok gururluyuz. Çocuklarımızla mutluyuz. Onlar hem gruptan başarıyla çıktılar, Avusturya’yı elediler. Yola da devam ediyorlar. Buradan Avrupalı Türklere, Türkiye’den gelip bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirdikleri için sporcularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizde oluşan gelişmelere böyle milli duyguları, bütünlüğü, beraber olmaya ihtiyacımız var. O yüzden bunu sağladıkları için bütün çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Futbol federasyonunun yönetimine, teknik heyetine teşekkür ediyoruz. Gurur verici bir geceydi. Taraftarlarımız Berlin’de inşallah Olimpiyat Stadı’nı yine dolduracaktır. Avrupalı Türkler mutlaka orada olacak. Sporcularımızın hepsinin alnından öpüyoruz. Kaleci Mert’ten, Merih’ten, Arda’nın harika kornerleri, asistleri; oyuncular harika mücadele ortaya koydular. Çocuklar Hamburg’da da bu turu geçeceklerine söz vermişlerdi. Müthiş bir oyun ortaya koydular. Bizler Çılgın Türk’leriz. Bütün stadyumlarda seyirci rekorunu kıran bizim vatandaşlarımız oldu. Berlin’de tarih yazacağımıza inanıyoruz. İnşallah turu geçeceğiz hem de seyirci olarak müthiş bir şov gösterecekler, buna yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak futbolcuları tebrik ettiğini sözlerine ekledi.