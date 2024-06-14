Bakan Bak: Bekle bizi Almanya, Türkler geliyor!

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Bakan Bak çoğunluğu yurt dışındaki önemli takımlarda oynayan genç bir futbolcu kadrosuna sahip olduğumuzu belirterek, Ay yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını söyledi.

"Çok genç bir kadroya sahibiz. Motivasyon üst düzeyde. Şampiyonanın en beğenilen ve ilgiyle takip edilen takımı olacağımızı düşünüyorum” diyen Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz ve Türkiye’den gelecek vatandaşlarımızın yoğun desteğiyle grup maçlarının yapılacağı Dortmund ve Hamburg’da adeta sahamızda oynar gibi olacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Futbolcularımız bu durumu en iyi şekilde değerlendirecektir. Takımımıza başarılar diliyorum. Ekibimizin EURO 2024’te başarılı sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bekle bizi Almanya, Türkler geliyor!"

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