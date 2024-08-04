×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Bakan Bak açıkladı: Olimpik atıcılık tesisine Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adı veriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Yusuf Dikeç#Şevval İlayda Turhan
Bakan Bak açıkladı: Olimpik atıcılık tesisine Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhanın adı veriliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 10:34

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin'de bulunan olimpik atıcılık tesisine Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın adının verildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabancada kazandıkları gümüş madalyayla oyunlar tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın isimlerinin, Mersin’deki olimpik atıcılık kompleksine verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdemli ilçesindeki atış poligonunun adının, "Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024’te atıcılık branşında gümüş madalya kazanan milli sporcularımızın adlarını spor kompleksine vererek onları onurlandırmak istedik. Türkiye’ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandıran bu iki değerli sporcumuzun isimlerini gelecek nesillere ilham olması temennisiyle Mersin’in Erdemli İlçesindeki olimpik atıcılık kompleksine verdik. Atıcılıkta alınan tarihi başarının, bu branşa olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. İnşallah, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde nice başarılı sporcular yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Yusuf Dikeç#Şevval İlayda Turhan

BAKMADAN GEÇME!