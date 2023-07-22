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Bakambu, Galatasaray’a gelebilmek için yıllık 400 bin Euro’yu feda etti

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#Transfer#Galatasaray#Cedric Bakambu
Bakambu, Galatasaray’a gelebilmek için yıllık 400 bin Euro’yu feda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:25

Demokratik Kongolu golcü bonservisi için asist yaptı. Al Nassr 900 bin Euro’ya ikna edilirken bu rakamın 400 bin Euro’luk kısmını yıldız futbolcu üstlendi.

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Galatasaray’ın Mauro İcardi’nin alternatifi olarak kadrosuna kattığı Cedric Bakambu sarı kırmızılı formayı giyebilmek için önemli bir fedakarlığa imza attı. Cimbom’dan teklif almadan önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Demokratik Kongolu golcü, Aslan’ın devreye girmesiyle kontratını feshetmek isterken Suudi Arabistan ekibi beklenen kolaylığı sağlamadı.

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Sarı kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Hollanda’ya giderek krizi çözdü. Suudi Arabisten ekibi Bakambu’yu bedelsiz bırakmaya yanaşmazken taraflar 900 bin Euro bonserviste el sıkıştı. Yıllık 1.5 milyon Euro’ya Galatasaray ile anlaşan tecrübeli golcü de maaşında indirim yaparak bir anlamda bonservisinin yaklaşık yarısını finanse etti.

MAAŞ 1.3 MiLYON EURO 

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2 yıllık anlaşılan Bakambu ücretinden toplamda 400 bin Euro’luk fedakarlık yaparak Aslan oldu. Yani oyuncu 1.5 milyon değil 1.3 milyon Euro alacak.

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#Transfer#Galatasaray#Cedric Bakambu