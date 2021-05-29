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GeriFutbol Bahri Can Avcı kimdir? Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı'nın hayatı
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Bahri Can Avcı kimdir? Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı'nın hayatı

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Bahri Can Avcı kimdir? Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı'nın hayatı

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kutlamalarında talihsiz kaza yaşandı. Kutlamalarında üstü açık otobüs köprüden geçerken futbolcu Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğü öğrenildi. Bahri Can Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kocaelispor'un açıklamasında futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 1992 yılında dünyaya gelen futbolcu, Sarıyer, GMG Kastamonu, Karagümrük gibi takımlarda forma giydi. Peki, Bahri Can Avcı kimdir? İşte, Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı'nın hayatı hakkında bilgiler.

Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı'nın hayatı geçirdiği kazanın ardından gündeme geldi. Otobüsten düşerek yaralanan futbolcunun hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 29 yaşında sağ bek mevkiinde forma giyen futbolcu 20.08.2020 tarihinde Kocalispor'la anlaşmıştı.

BAHRİ CAN AVCI KİMDİR?

18 Mar 1992'de Samsun'da dünyaya gelen Bahri Can Avcı Sağ Bek,Sol Bek Önlibero mevkinde oynuyor. Futbolcu Samsunspor U21, Siirtspor, Karagümrük, Bandırmaspor, Kastamonu 1966, Sarıyer, GMG Kastamonu gibi takımlarda oynadı.

Avcı, Sarıyer'den Kocalispor'a 20 Ağustos 2020 tarihinde transfer oldu.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bahri Can Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kocaelispor'un açıklamasında "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı!" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza 2 futbolcu yaralandı
Son Dakika: Kocaelisporlu futbolcuların kutlamasında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı
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