Bahisçilerin dikkatine! “Son Dakika” haberleriyle Misli üyeleri bir adım daha önde… Bu hafta sonu hangi haberler dikkat çekiyor?

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Maçlarla ilgili son dakika gelişmelerini üyelerine hızlı bir şekilde aktaran Misli, üyelerinin doğru bilgiye en kısa sürede ve tek yerden ulaşması için haber ve istatistiklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu şekilde üyelerine bahis yaparken dikkat edilecek tüm noktaları sunmayı amaçlayan Misli, üyelerinin bahis deneyimini yukarı taşıyor.

Üyeler, “Son Dakika” haberleriyle takımlarda yaşanan sakatlık, kart cezası, transfer, kadro dışı, teknik direktör değişikliği gibi haberlerin yanı sıra maçı etkileyebilecek diğer detaylara da (saha değişikliği, hakem istatistikleri) ulaşabiliyor. Üyelere sunulan bu bilgiler aynı zamanda istatistiklerle de güçlendiriliyor.

Misli üyeleri, başta Süper Lig ve 5 büyük lig olmak üzere farklı pek çok ligde “Son Dakika” haberleriyle gelişmeleri takip edebiliyor.

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İşte Misli’de hafta sonunun öne çıkan haberleri… Bu bilgilere ve Misli’de daha fazlasına bakmadan kupon yapmayın!

Sivasspor – Beşiktaş

Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rafa Silva (On Numara), Sivasspor maç kadrosunda olmayacak.

Rafa Silva bu sezon ilk defa lig maçı kaçıracak.

Alanyaspor – Fenerbahçe

Fenerbahçe’de, Alanyaspor deplasmanı öncesi eksikler:

Kaleci: D.Livakovic (Sakat)

Defans: Mert Müldür (Sakat), Yusuf Akçiçek (Sakat), A.Djiku (Sakat), D.Carlos (Sakat)

Forvet: A.Saint-Maximin (Belirsiz), En-Nesyri (Cezalı)

Galatasaray – Adana Demirspor

Galatasaray’da Adana Demirspor maçı öncesi sakatlıklarından ve kart cezalarından dolayı kadroda olmayan isimler:

Kaleci: F. Muslera (Cezalı)

Defans: I.Jakobs (Sakat), Abdülkerim Bardakcı (Cezalı)

Orta Saha: Kerem Demirbay (Sakat), L.Torreira (Cezalı)

Forvet: Yunus Akgün (Sakat), Barış Alper Yılmaz (Cezalı)

Dortmund – Stuttgart Dortmund, Nuri Şahin ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Niko Kovac'ı getirdi.

Niko Kovac ilk maçına Stuttgart karşısında çıkacak.

Real Madrid – Atletico Madrid

Atletico Madrid’te, derbi öncesi cezalı durumda olan Robin Le Normand (Stoper) maç kadrosunda olmayacak.

Le Normand'ın oynamadığı son 8 maçın 6'sı İlk Yarı 1.5 ALT bitti.

Inter – Fiorentina

Inter’de, Fiorentina maçı öncesi sarı kart cezası bulunan Denzel Dumfries (Sağ Bek) maç kadrosunda olmayacak.

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Dumfries’in oynamadığı son 3 maçın hepsi 2.5 ÜST oldu.

Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen’de Wolfsburg deplasmanı öncesi sarı kart cezası bulunan Alejandro Grimaldo (Sol Bek) maç kadrosunda olmayacak.

Grimaldo bu sezon sadece 1 maç kaçırdı.

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