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Bahis skandalı: Sevilla'nın genç yıldızı 'kart şikesi' suçundan gözaltına alındı!

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#İspanya#Kike Salas#Sevilla
Bahis skandalı: Sevillanın genç yıldızı kart şikesi suçundan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 17:49

İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, geçtiğimiz yıl bazı maçlarda sarı kart görerek bahis oyunlarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

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İKİ ARKADAŞIYLA ANLAŞTI

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bahis skandalı: Sevillanın genç yıldızı kart şikesi suçundan gözaltına alındı

'BİLEREK SARI KART GÖRDÜ'

İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

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Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İtalya'nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Salas, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı.

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#İspanya#Kike Salas#Sevilla

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