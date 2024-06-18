Bahis şirketlerine göre favori Türkiye

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Gürcülere verilen oran 4.50 ile 5.25 arasında değişiyor. Maç öncesi simülasyonlar %51 ile Türkiye’yi bu maç için büyük favori olarak görüyor.

iSTATiSTiKLER iLK KEZ KATILAN TAKIMLARDAN YANA

2012’den bu yana, ilk Avrupa Şampiyonası’na katılan ülkeler ilk maçlarını kazandı. Ukrayna 2012’de İsveç’i, Galler 2018’de ve Finlandiya, Euro 2020’de Danimarka’yı yendi. Bu Milliler’in dikkat etmesi gereken bir istatistik olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye 2. kez rakip olacak. Milliler daha önce Hırvatistan’a 1-0 yenildi.