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Bahis oynama alışkanlıklarını değiştirecek ‘Süper Oran’ Türkiye’de Sadece Misli.com’da

#Misli.Com#Süper Oran#Sporanasayfa
Bahis oynama alışkanlıklarını değiştirecek ‘Süper Oran’ Türkiye’de Sadece Misli.com’da

Misli.com sektöründe bir ilki daha hayata geçirerek, bahisseverlere en yüksek oranları sunan ‘Süper Oran’ kampanyasını başlattı.

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Türkiye’de farklı spor dallarında, kulüpler ve federasyonlara verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, şimdi de sektöründe bir ilke imza atarak Süper Oran kampanyasını hayata geçirdi.

Bu kampanya ile bahisseveler, Misli.com’da diğer bahis sitelerine göre daha yüksek oranlarla bahis yapabilecek.

Bahis oynama alışkanlıklarını değiştirecek ‘Süper Oran’ Türkiye’de Sadece Misli.com’da

‘Süper Oran’ sayesinde; 2.95 yerine 3.11, 2.00 yerine 2.11 veya 1.70 yerine 1.80 orandan bahis yapmak artık Misli.com’da mümkün olurken, bahisseverler aynı tutarla daha çok kazanma şansı yakalayabilecek.

Haftanın her günü kampanyaya katılan misli.com üyeleri, günün önemli maçlarına diğer bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis yapabilecek.

Bahis oynama alışkanlıklarını değiştirecek ‘Süper Oran’ Türkiye’de Sadece Misli.com’da

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#Misli.Com#Süper Oran#Sporanasayfa

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