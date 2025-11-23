Bahis nedeniyle ceza alan 149 hakemin kariyeri resmen bitti!

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67’si, haklarında verilen ceza kararına itiraz etmişti

TFF Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK’den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri resmen sona ermiş oldu.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay’ın dosyalarının incelenmesine PFDK tarafından devam ediliyor.

