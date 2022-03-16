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Bahçeşejir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde!

#Bahçeşehir Koleji#FIBA#Basketbol
Bahçeşejir Koleji, FIBA Avrupa Kupasında yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Sporting'i 66-54 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ikinci ayağında Bahçeşehir Koleji ile Sporting karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleyi 66-54 kazanarak yarı finale yükseldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 39-28 geride kapatan Bahçeşehir Kolejinde Jamar Smith 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Muhammed Baygül 15 sayı kaydetti. Portekiz ekibinde ise Justin Tuoyo ve Tanner Omlid 10ar sayı üretti.

Bahçeşehir Koleji’nin yarı finaldeki rakibi, ZZ Leiden - Hakro Merlins Crailsheim eşleşmesinin galibi olacak.

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#Bahçeşehir Koleji#FIBA#Basketbol

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