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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'ndaki konuğu Joventut Badalona!

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Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'ndaki konuğu Joventut Badalona!
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, yarın evinde İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82, ikinci maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 89-88 mağlup olmuştu.

Partizan NIS ve JL Bourg takımlarını yenen Joventut Badalona ise gruba ikide iki yaparak başlamıştı.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.

 

Bahçeşehir Kolejinin ULEB Avrupa Kupasındaki konuğu Joventut Badalona

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