Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'ndaki konuğu Joventut Badalona!

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82, ikinci maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 89-88 mağlup olmuştu.

Partizan NIS ve JL Bourg takımlarını yenen Joventut Badalona ise gruba ikide iki yaparak başlamıştı.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...