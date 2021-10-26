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Bahçeşehir Koleji'nin rakibi ZZ Leiden

#FIBA Avrupa Kupası#Bahçeşehir Koleji#ZZ Leiden
Bahçeşehir Kolejinin rakibi ZZ Leiden

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda'nın ZZ Leiden ekibine konuk olacak.

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Hollanda'nın Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonda 2'de 2 yapan Bahçeşehir Koleji, grupta lider durumda bulunurken, birer galibiyet ve yenilgisi olan ZZ Leiden 3. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Mornar Bar'ı 75-68, ikinci hafta mücadelesinde Iraklis'i 64-63 mağlup etti.

İlk maçında Iraklis'i 71-63 yenen ZZ Leiden ise Mornar Bar'a 87-74 mağlup oldu.

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#FIBA Avrupa Kupası#Bahçeşehir Koleji#ZZ Leiden

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