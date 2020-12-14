Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer! ULEB Avrupa Kupası...

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gruptan çıkma şansını yitiren Bahçeşehir Koleji, bir galibiyet ve 8 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Umana Reyer ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

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