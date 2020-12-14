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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer! ULEB Avrupa Kupası...

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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer! ULEB Avrupa Kupası...
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 10. ve son hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Umana Reyer'i konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gruptan çıkma şansını yitiren Bahçeşehir Koleji, bir galibiyet ve 8 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Umana Reyer ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

 

Bahçeşehir Kolejinin konuğu Umana Reyer ULEB Avrupa Kupası...

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