Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Partizan! ULEB Avrupa Kupası...

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Partizan NIS ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

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