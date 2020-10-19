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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Partizan! ULEB Avrupa Kupası...

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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Partizan! ULEB Avrupa Kupası...
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS ekibini konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Partizan NIS ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

 

Bahçeşehir Kolejinin konuğu Partizan ULEB Avrupa Kupası...

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