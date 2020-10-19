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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Partizan! ULEB Avrupa Kupası...
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS ekibini konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Partizan NIS ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
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