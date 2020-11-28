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Basketbol
DHA
Haber GiriÅŸ: 28.11.2020 - 14:05 | Son GÃ¼ncelleme:

BahçeÅŸehir Koleji'ne oyun kurucu takviyesi: Shannon Evans

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BahçeÅŸehir Koleji'ne oyun kurucu takviyesi: Shannon Evans
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Bu sezon iki kulvarda mÃ¼cadele eden ve sezon ortasÄ±nda Alex Perez'i FenerbahÃ§e BEKO'ya buy-out karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satan BahÃ§eÅŸehir Koleji, oyun kurucu pozisyonunda doÄŸan boÅŸluÄŸu Shannon Evans'la doldurdu.Â

James Harden'Ä±n da mezun olduÄŸu Arizona State Sun Devils'le NCAA kariyerini tamamlayan Evans, 2018 NBA DraftÄ±nda seÃ§ilememesi sonrasÄ±nda profesyonel kariyerine Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Atomeromu SE ile baÅŸladÄ±.

Burada iki sezon geÃ§iren ve gÃ¶sterdiÄŸi performansla Avrupa'nÄ±n Ã¼st seviye liglerinde oynayan takÄ±mlarÄ±n ilgisini Ã§ekmeyi baÅŸaran 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 2020 - 2021 sezonunun baÅŸÄ±nda Fransa'nÄ±n Ã¶nemli kulÃ¼plerinden Ã‰lan BÃ©arnais Pau-Lacq-Orthez ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â 

Bu sezon Pau-Orthez formasÄ±yla Fransa 1. Ligi'nde dÃ¶rt maÃ§ta ortalama 32.5 dakika sahada kalan Evans; %53 Ã¼Ã§lÃ¼k isabet oranÄ±yla 20.5 sayÄ±, 7.7 asist ve 2.5 top Ã§alma ortalamalarÄ± tutturmuÅŸtu.

BahÃ§eÅŸehir Kolejine oyun kurucu takviyesi: Shannon Evans

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