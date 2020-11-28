James Harden'Ä±n da mezun olduÄŸu Arizona State Sun Devils'le NCAA kariyerini tamamlayan Evans, 2018 NBA DraftÄ±nda seÃ§ilememesi sonrasÄ±nda profesyonel kariyerine Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Atomeromu SE ile baÅŸladÄ±.



Burada iki sezon geÃ§iren ve gÃ¶sterdiÄŸi performansla Avrupa'nÄ±n Ã¼st seviye liglerinde oynayan takÄ±mlarÄ±n ilgisini Ã§ekmeyi baÅŸaran 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 2020 - 2021 sezonunun baÅŸÄ±nda Fransa'nÄ±n Ã¶nemli kulÃ¼plerinden Ã‰lan BÃ©arnais Pau-Lacq-Orthez ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â



Bu sezon Pau-Orthez formasÄ±yla Fransa 1. Ligi'nde dÃ¶rt maÃ§ta ortalama 32.5 dakika sahada kalan Evans; %53 Ã¼Ã§lÃ¼k isabet oranÄ±yla 20.5 sayÄ±, 7.7 asist ve 2.5 top Ã§alma ortalamalarÄ± tutturmuÅŸtu.

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