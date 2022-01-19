Bahçeşehir Koleji'nden ligde üst üste ikinci galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nin17 haftasında Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi'yi 113-89 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Langston Hall ve Jamal Jones 22'şer sayı kaydetti.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Ali Şakacı (xx), Erhan Gürsel (xx)
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 11, Hakan (xxx) 11, Upson (x) 6, Lucas (xxx) 15, Lomazs (xxx) 14, Sestina (xxx) 15, Emircan (xxx) 14, Serkan (x), Thomas (x) 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 22, Hall (xxx) 22, Smith (x) 3, Dekker (xxx) 23, Oğuz (xxx) 12, Solomon (xxx) 9, Kartal (xxx) 11, Muhammed (x) 2, Berkay (x) 3, Erkan (xx) 6, Hadi (x), Ahmet (x)
1.PERİYOT: 20-29
İLK YARI: 49-61
3.PERİYOT: 72-98