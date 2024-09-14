Bahçeşehir Koleji yeni salonunda daha güçlü

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2024-25 sezonunda iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Süper Ligi ve BKT EuroCup’ta zirveyi hedefliyor. Kırmızı lacivertli takımın yeni transferlerinden Şehmus Hazer, her iki kulvarda da başarılı olabilecek bir kadroya sahip olduklarını belirterek, “Enerjimizi ve tecrübemizi birleştirirsek çok fark yaratabilecek güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum. Her takımı yenebilecek gücümüz var. Hem Süper Lig hem de BKT EuroCup’ta iddialıyız. Bahçeşehir Koleji bize çok ciddi yatırım yapıyor, bizim de onlara borcumuzu sahada başarılar kazanarak ödememiz lazım” dedi.