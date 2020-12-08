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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, Sırbistan deplasmanında! Rakip Partizan Nis...

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Bahçeşehir Koleji, Sırbistan deplasmanında! Rakip Partizan Nis...
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan Nis'e konuk olacak.

Stark Arena'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabilen Bahçeşehir Koleji, son sırada bulunuyor.

Partizan Nis ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

 

Bahçeşehir Koleji, Sırbistan deplasmanında Rakip Partizan Nis...

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