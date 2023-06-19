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Bahçeşehir Koleji, Sinan Atalay ile yola devam dedi

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#Bahçeşehir Koleji#Sinan Atalay#Sporanasayfa
Bahçeşehir Koleji, Sinan Atalay ile yola devam dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 18:16

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji , baş antrenör Sinan Atalay ile 2023-2024 sezonu için yola devam dedi.

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Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, baş antrenör Sinan Atalay’ın 1 yıl daha takımın başında yer alacağını kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla yapılan imza töreninde basına duyurdu. Karşılıklı imzaların atıldığı törende Hüseyin Yücel ve Sinan Atalay, takımın bu sezonki hedeflerini de belirledi.

Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz sezon koç Erhan Ernak ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte iki sezondur yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Sinan Atalay takımın başına geçerek sezonu tamamladı. Koç değişikliği sonrası sezonu iyi bir ivmeyle bitiren Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 13 galibiyetle dokuzuncu sırada, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de sezona Son 16 gruplarında veda etti.

Fiba Europe Cup’ta mücadele edeceğiz

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Kulüp başkanı Hüseyin Yücel, “Sinan hocamız iki yıldır ailemizin içinde kulübümüzü ve takımımızın dinamiklerini çok iyi biliyor. Geçen sezon takımın başına geldikten sonra yakaladığı başarı ivmesiyle yeteneklerini ve başarısını herkese göstermiş oldu. Bu yıl Bahçeşehir Koleji olarak şampiyonluk kupasını ülkemize getirdiğimiz FIBA Europe Cup’ta yeniden mücadele etmeye koçumuzla karar verdik. İnanıyorum ki kupa bir kez daha ülkemize gelecek. Basketbol Süper Liginde de hedefimiz yarı finale kalmaktır” dedi.

"Çok çalışmak, hedefler için mücadele etmek!"

2023-2024 sezonunda da takımın baş antrenörlük görevini üstlenen Sinan Atalay, “Öncelikle başkanımıza ve Bahçeşehir ailesine bana güvendikleri ve inandıkları için teşekkür ederim. Geçen sezon yakaladığımız ivmeyi daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu sezon da kupasını gururla kaldırdığımız FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çok çalışacak, hedefimiz olan başta FIBA Europe Cup’ı tekrar ülkemize getirmek için mücadele edeceğiz” dedi.

 

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#Bahçeşehir Koleji#Sinan Atalay#Sporanasayfa

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