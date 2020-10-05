Bahçeşehir Koleji, Rusya deplasmanında! Rakip UNICS Kazan...
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşı karşıya gelecek.
Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenilmişti. UNICS Kazan ise Umana Reyer Venedik'e 85-78 mağlup olmuştu.
Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.
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