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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, Rusya deplasmanında! Rakip UNICS Kazan...

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Bahçeşehir Koleji, Rusya deplasmanında! Rakip UNICS Kazan...
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenilmişti. UNICS Kazan ise Umana Reyer Venedik'e 85-78 mağlup olmuştu.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.

 

Bahçeşehir Koleji, Rusya deplasmanında Rakip UNICS Kazan...

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