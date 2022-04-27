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Canlı: Bahçeşehir Koleji-Reggiana (FIBA Avrupa Kupası final maçı)

#Bahçeşehir Koleji#Reggiana#FIBA Avrupa Kupası
Canlı: Bahçeşehir Koleji-Reggiana (FIBA Avrupa Kupası final maçı)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk Avrupa kupasını müzesine götürmek isteyen Bahçeşehir Koleji Reggiana karşısında şampiyonluk için bu akşam ciddi mücadele veriyor. Temsilcimiz her türlü galibiyet, beraberlik ya da 1 ve 2 sayılık mağlubiyetlerde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Bahçeşehir Koleji ile Reggian, a FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Bahçeşejir Koleji: 60

Reggiana: 51

Bahçeşehir Koleji Kupayı nasıl kazanır?

İlk maçı Bahçeşehir Koleji 72-69 kazanmıştı. Temsilcimiz; her türlü galibiyet, beraberlik ya da 1 ve 2 sayılık mağlubiyetlerde kupayı müzesine götürecek. Karşılaşma konuk ekibin 3 sayılık üstünlüğüyle sona ererse uzatmaya gidecek. 4 ve üstündeki farkladaki mağlubiyette ise kupayı kazanan Reggiana olacak.

Bahçeşehir Koleji- Reggiana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20:00'da başlıyor. Karşılaşma NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanıyor.

 

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#Bahçeşehir Koleji#Reggiana#FIBA Avrupa Kupası

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