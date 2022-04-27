Canlı: Bahçeşehir Koleji-Reggiana (FIBA Avrupa Kupası final maçı)

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Bahçeşehir Koleji ile Reggian, a FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Bahçeşejir Koleji: 60

Reggiana: 51

Bahçeşehir Koleji Kupayı nasıl kazanır?

İlk maçı Bahçeşehir Koleji 72-69 kazanmıştı. Temsilcimiz; her türlü galibiyet, beraberlik ya da 1 ve 2 sayılık mağlubiyetlerde kupayı müzesine götürecek. Karşılaşma konuk ekibin 3 sayılık üstünlüğüyle sona ererse uzatmaya gidecek. 4 ve üstündeki farkladaki mağlubiyette ise kupayı kazanan Reggiana olacak.

Bahçeşehir Koleji- Reggiana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20:00'da başlıyor. Karşılaşma NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanıyor.