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Bahçeşehir Koleji, London Lions'u farklı devirip 7'de 7 yaptı

#Bahçeşehir Koleji#London Lions#FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Bahçeşehir Koleji, London Lionsu farklı devirip 7de 7 yaptı

Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında İngiliz ekibi London Lions'u 107-82 mağlup etti.

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Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Desean Smith 20 sayı, Richard Soloman 19 sayı ve Jamal Avery Jones 16 sayı attı.

Bahçeşehir Koleji, ilk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.

"Umarım kalan maçlarda da aynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz"

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "Kendi evimizde mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hafta sonu oynadığımız Anadolu Efes mücadelesinin yorgunluğu ve kırgınlığına rağmen ikinci çeyrek hariç iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım kalan maçlarda da aynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz. Oyuncularımı emekleri için tebrik, buraya gelip gücümüze güç katan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji, London Lionsu farklı devirip 7de 7 yaptı

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#Bahçeşehir Koleji#London Lions#FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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