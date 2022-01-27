Bahçeşehir Koleji, London Lions karşısında galibiyete rahat uzandı! Çeyrek final için önemli adım...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Şaka gibi karar Seri katile hapishane yönetimini verdilerŞaka gibi karar! 'Seri katile hapishane yönetimini verdiler' #Kuzey Kore
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor Kripto düzenlemesinde son durum...En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor! Kripto düzenlemesinde son durum...#Kripto Para Piyasası
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Kanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı Böyle tehdit etmiş... Ağabeylerimi gönderirimKanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı! Böyle tehdit etmiş... "Ağabeylerimi gönderirim"#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Elon Muskın başı 19 yaşında bir gençle dertte Para teklif etti ama kurtulamadı...Elon Musk'ın başı 19 yaşında bir gençle dertte! Para teklif etti ama kurtulamadı...#Elon Musk
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
Güç gösterileri yapıyordu Kanserden kolunu kaybettiGüç gösterileri yapıyordu! Kanserden kolunu kaybetti#Mehmet Karaaslan
Safura Gülistan kayınpederi tarafından katledilmişti Kan donduran detaySafura Gülistan kayınpederi tarafından katledilmişti! Kan donduran detay#Kartal
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Bahçeşehir Koleji, London Lions karşısında galibiyete rahat uzandı! Çeyrek final için önemli adım...

#Bahçeşehir Koleji#London Lions#FIBA Europe Cup
Bahçeşehir Koleji, London Lions karşısında galibiyete rahat uzandı Çeyrek final için önemli adım...

FIBA Europe Cup 2. Tur 4. haftasında London Lions'a konuk olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, müsabakayı 76-61 galibiyetle tamamladı.

Haberin Devamı

Türkiye'yi FIBA Europe Cup'ta temsil eden Bahçeşehir Koleji, 2. Tur 4. hafta maçında London Lions ile deplasmanda karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla 76-61 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti.

Bahçeşehir Koleji'nde Langston Hall, 16 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Jamar Smith de 10 sayı 11 asist ile galibiyete katkı verdi.

ERNAK: "ÖNCELİĞİMİZ GALİBİYETTİ"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ‘’Ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle çok zor bir yolculuk yaptık, neredeyse 23 saatimizi buraya ulaşmak için geçirdik. Antrenman yapma fırsatımız da olmadı. Yaşadığımız sakatlıklar da düşünülünce bugün bizim önceliğimiz bir şekilde galibiyeti hanemize yazdırmaktı. Bu zor şartlarda ellerinden geleni yapan oyuncularıma ve bizi burada yalnız bırakmayan Türk seyircilerimize teşekkür ederim.’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçeşehir Koleji#London Lions#FIBA Europe Cup

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan