Bahçeşehir Koleji, London Lions karşısında galibiyete rahat uzandı! Çeyrek final için önemli adım...

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Türkiye'yi FIBA Europe Cup'ta temsil eden Bahçeşehir Koleji, 2. Tur 4. hafta maçında London Lions ile deplasmanda karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla 76-61 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti.

Bahçeşehir Koleji'nde Langston Hall, 16 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Jamar Smith de 10 sayı 11 asist ile galibiyete katkı verdi.

ERNAK: "ÖNCELİĞİMİZ GALİBİYETTİ"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ‘’Ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle çok zor bir yolculuk yaptık, neredeyse 23 saatimizi buraya ulaşmak için geçirdik. Antrenman yapma fırsatımız da olmadı. Yaşadığımız sakatlıklar da düşünülünce bugün bizim önceliğimiz bir şekilde galibiyeti hanemize yazdırmaktı. Bu zor şartlarda ellerinden geleni yapan oyuncularıma ve bizi burada yalnız bırakmayan Türk seyircilerimize teşekkür ederim.’’ ifadelerini kullandı.