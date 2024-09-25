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Bahçeşehir Koleji, Litvanya'da kazandı

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#Basketbol#Bahçeşehir Koleji#Spor
Bahçeşehir Koleji, Litvanyada kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 23:18

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Litvanya'da Wolves'ı 80-69 yendi.

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım, 26-23 önde kapattı. İkinci çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, devre sonunda soyunma odasına 45-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (56-65) yükselten Bahçeşehir Koleji, salondan da 11 sayı farkla galip ayrıldı: 69-80.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fibabanka ile oynayacak.

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#Basketbol#Bahçeşehir Koleji#Spor

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