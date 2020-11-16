Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya konuk olacak!

Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, 6 takımın yer aldığı grupta çıktığı 7 maçta da mağlup oldu ve son sırada yer aldı. Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Joventut Badalona ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı İspanyol ekibi, 91-72 kazanmıştı.

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