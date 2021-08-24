Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bahçeşehir Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Bahçeşehir Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın katıldı.

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasındaki iş birliği neticesinde, 2021-2022 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun kullanımına dair basın toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Burada açıklamada bulunan Sertaç Komsuoğlu, iş birliğinin her iki takıma da hayırlı olmasını diledi.

Fenerbahçe olarak anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirten Komsuoğlu, "Fenerbahçe'nin erkek basketbolda sayısız başarılarına ev sahipliği yapan evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda artık yeni bir misafirimiz var. Bahçeşehir Kulübünün burada oynayacak olmasından Fenerbahçe olarak büyük mutluluk duyduk. Bu iş birliği sayesinde bu salonun yarattığı basketbol atmosferine ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımı daha eklemiş oluyoruz. Kulübümüz içinde önemli bir maddi kaynak oluşturulacak." diye konuştu.

Alpaslan Aydın ise anlaşmanın iki takıma da hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar ligde rakip olsak da bu iş birliğinin iki takıma da başarı ve şans getireceğine inanıyorum. Bu sezon sonunda bu salona 2 Avrupa kupası gelecek, inanıyorum. Maçlarımıza bu salonda daha önce çok heyecan yaşamış Fenerbahçe seyircisini ve Ataşehir halkını da davet ediyorum. Onlara heyecanlı maçlar izleteceğimize inanıyorum."

Anlaşmanın ardından yapılan hediye takdiminde konuşan Ali Koç da aralarındaki iş birliği son derece kıymetli bulduğunu ifade etti.

Türkiye'de böyle bir salona sahip başka kulüp olmadığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon burada 70 küsur maç olacak. Bize Fenerbahçeliler 'Bahçeşehir maçına girecek miyiz' diye soruyor. İletişim ekibiniz çok güzel işler yapıyor. Markanız eğitim dalında aldı başını gidiyor. Kuvvetli olan markanızı spor vasıtasıyla daha çok kuvvetlendiriyorsunuz. Tez zamanda bakarsınız eğitim iş birliği için basın karşısına geçeriz. Size bu kitabı hediye etmek istiyoruz. Bu kitap tarihimizi ele alan bir kitap. Sizin de sağlam Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum, hepimizin bir kusuru var, sağlık olsun. Benim de babam Beşiktaşlı. Fenerbahçe'ye olan gönül bağınız inanıyorum ki buraya göz atınca daha da artacaktır. Bu iş birliğimiz kuvvetlenerek büyüsün istiyorum."

İş birliği, hediye takdimiyle son buldu.