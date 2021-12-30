Bahçeşehir Koleji İcra Kulu Başkanı Hüseyin Yücel: '2022 bizim yılımız olacak'

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FIBA Europe Cup’ta 2019-2020 sezonunda yarı finale kadar yükselen ancak sezonun pandemi nedeniyle yarım kalmasının ardından kupa hayaline ara vermek zorunda kalan Bahçeşehir Koleji SK, iki sezon sonra aynı kupada kaldığı yerden devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar organizasyonda ilk tur grubunu 6’da 6 yapıp lider olarak tamamlarken, ikinci tur grubunda da ilk iki maçını kazandı ve 8’de 8 yaptı. Avrupa kupalarında bu sezon yenilgisiz tek takım durumundaki kırmızı lacivertlilerin başarısının mimarlarıyla konuştuk... İlk olarak Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’e sorularımızı yönelttik...

Netin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz

- Özellikle COViD-19 pandemisinin etkisiyle Avrupa’daki birçok kulüp mali problemlerle boğuşurken siz yatırımlarınızı artırarak sürdürdünüz ve FIBA Europe Cup’ta iddialı olacak bir kadro kurdunuz. Şu ana kadarki gidişat hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Pandeminin maddi etkileri olduğu gibi manevi etkileri de oldu. Neredeyse 1.5 sezon boyunca taraftarlarımızdan, öğrencilerimizden uzak kaldık. Bizim asıl var olma amacımız olan çocuklarımızla bu sezon nihayet buluşabildik ve ne mutlu bize ki, sezona onların yüzünü güldürerek başladık. Biz bu kulübü kurarken uzun yıllar sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyorduk. Bir sezon TBL ve üç sezonluk BSL macerasının yanında son iki sezon Avrupa’da da tecrübe kazanmak, kulüp olarak gelişimimize büyük katkı sundu. Artık neyin, nasıl yapılması gerektiğini daha iyi biliyoruz ve bu da sahadaki sonuçlara yansıyor.

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Türkiye Kupası'na katılmak bir diğer hedef

- FIBA Europe Cup’a 8’de 8’lik bir giriş yaptınız. Sizce hem ligde hem de Avrupa’da nereye kadar gidebilirsiniz?

Sezon başında ne söylediysek hâlâ aynı noktadayız. FIBA Europe Cup kupasını ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Biz bunu yalnızca kulüp başarısı için değil, aynı zamanda ülke basketbolumuz için istiyoruz. Umuyorum ki; 2019-2020 sezonunda yarım kalan işimizi bu sene tamamlayacağız. Ligde de play-off’a girebileceğimiz en iyi yerden girip, en azından bir tur ilerlemek istiyoruz. Diğer yandan aynı şekilde Türkiye Kupası’na katılım hakkı kazanmak ve orada da bir tur yükselmek hedeflerimiz arasında. Tüm bunları mümkün kılacak bir teknik ekibe ve oyuncu grubuna sahip olduğumuza inanıyorum. İnşallah 2022, Bahçeşehir Koleji’nin yılı olacak.

BAŞANTRENÖR ERHAN ERNAK: BAŞARININ SIRRI SİSTEM VE ÖZVERİ

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- Yaşanılan sakatlık sorunlarına rağmen FIBA Europe Cup’ta namağlup devam etmenizi nasıl açıklıyorsunuz?

Sisteme olan bağlılık ve özveri. Böyle bir durumda takımın ritim kaybetmesi ve sistem dışına çıkması beklenebilirdi ancak öyle olmadı. Diğer oyuncularımız, sakatlanan arkadaşlarıyla farklı oyun profillerinde ve hatta bazı durumlarda farklı pozisyonlarda olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla oyun planımıza sadık kaldı. Bunun meyvesini de Avrupa’da oynadığımız tüm maçlardan galip ayrılarak toplamış olduk.

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- Sezonun geri kalanı için Bahçeşehir Koleji’nden FIBA Europe Cup özelinde neler beklemeliyiz?

Bir sonraki Avrupa maçımız 12 Ocak’ta Avtodor Saratov’a karşı. Yani yaklaşık üç hafta boyunca haftada tek maç oynayacağız. Bu da antrenman yoğunluğumuzu artırma, sakat oyuncularımızın dönüşünü hızlandırma ve aramıza yeni katılan oyuncuların adapte olmasını sağlama fırsatı veriyor. Bu süreci iyi değerlendirmek ve Saratov maçıyla birlikte artık en iyi basketbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz.

SKORER İSİM: JAMAR SMITH

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- Geçtiğimiz sezon UNICS Kazan’la EuroCup’ta final oynama başarısı göstermiştin. Bu sezon da Bahçeşehir Koleji’yle FIBA Europe Cup’a 8/8 ile başladınız. Takım olarak hedefiniz ve antrenörlerin senden beklentisi nedir?

Takım olarak şu ana kadar iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Özellikle sakatlıklar konusundaki şanssızlıklarımızı düşününce kupada 8’de 8 yapmak önemli bir başarı. Ancak önümüzde daha uzun bir yol var. Umarım sezon sonu geldiğinde hep birlikte istediğimiz ve hak ettiğimiz yerde oluruz.

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GENEL MENAJER ALPASLAN AYDIN: KADROMUZ DEĞİŞTİ ANCAK HEDEF AYNI

- 2019-20’den sonra yeniden Europe Cup’tasınız. O sezonla bu sezonu kıyaslayacak olursanız ne gibi farklılıklar var?

O sezon bildiğiniz üzere yarı finale kadar yükselmiştik. Sonrasında COViD-19 pandemisi, hayatın hemen hemen her alanında olduğu gibi basketbolu da oldukça olumsuz etkiledi. O sezon hayalimiz finali Pınar Karşıyaka’yla oynamak ve kim kazanırsa kazansın kupayı Türkiye’ye getirmekti, kısmet değilmiş. Aradan iki yıl geçti. Başantrenörümüz ve birçok oyuncumuz değişti ancak hedefimiz ve hayalimiz aynı: Bu kupayı Türkiye’ye getirmek. Bu, elbette kolay olmayacak. 8’de 8 yaparak başlamamız önemli ancak daha yolun yarısında bile değiliz. Çalışmaya, doğru işler yapmaya devam etmeliyiz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuz.