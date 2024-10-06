Bahçeşehir Koleji galibiyetle başladı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Karşıyaka'yı 82-68 yendi.
Sinan Erdem'de oynanan müsabakayı kazanan Bahçeşehir lige galibiyetle başlamış oldu.
Bahçeşehir Koleji: 82 - Karşıyaka: 68
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat Ciner
Bahçeşehir Koleji: Smith 14, Şehmus Hazer 16, Massinburg 21, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 2, Bouteille 13, Simonovic 3, Ponitka 7, Odiase 2
Karşıyaka: McCollum 8, Russell 18, Hakan Sayılı 3, Webb 4, Boutsiele 13, McDermott, Jefferson 6, Kenan Sipahi 6, Muhsin Yaşar 10
1. Periyot: 23-18
Devre: 52-42
3. Periyot: 64-52