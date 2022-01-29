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Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i devirdi

#Bahçeşehir Koleji#Galatasaray Nef#ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nefi devirdi

ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 94-88 kazandı.

Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle; Jamar Smith 17 sayı, 3 ribaunt 2 asistle; Richard Solomon ise 16 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Ev sahibi ekipte 13 sayı, 13 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla oynayan Erkan Yılmaz mücadeleyi double-double ile tamamladı.

Galatasaray Nef'te ise Melo Trimble'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olmadı.

ERHAN ERNAK: PRENSİPLERİMİZE SADIK KALDIK VE KAZANDIK

Bahçeşehir Koleji başantrenörü Erhan Ernak, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

"Basına da yansıdı, hafta içi zor bir deplasman macerası geçirdik. Hava muhalefeti nedeniyle Londra’ya neredeyse yirmi saatte gidebildik. Biraz da geç dönmek zorunda kalınca pek hazırlanacak vaktimiz yoktu. Ama maçın genelinde kurallarımıza, prensiplerimize sadık kaldık. Bugün yeni bir şey yapmak yerine kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Açıkçası son dönemde form olarak iyi durumda olmayan oyuncularımızın bugün reaksiyon göstermiş olması belirleyici oldu. Galatasaray Nef’i emeklerinden ötürü tebrik ediyorum, kazandığımız için mutluyuz. Bugün bizlere destek olan taraftarlarımıza teşekkür ederim."

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Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nefi devirdi

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