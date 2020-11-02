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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, Fransa deplasmanında! Rakip JL Bourg...

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Bahçeşehir Koleji, Fransa deplasmanında! Rakip JL Bourg...
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji 70-76 HDI Sigorta Afyon Belediyespor
Bahçeşehir Koleji 70-76 HDI Sigorta Afyon Belediyespor

Geride kalan 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bahçeşehir Koleji, grubun son sırasında yer alıyor.

İki maç eksiği olan JL Bourg ise 2 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci basamakta bulunuyor.

 

Bahçeşehir Koleji, Fransa deplasmanında Rakip JL Bourg...

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