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Bahçeşehir Koleji, Fransa deplasmanında! Rakip JL Bourg...
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi JL Bourg'a konuk olacak.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Geride kalan 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bahçeşehir Koleji, grubun son sırasında yer alıyor.
İki maç eksiği olan JL Bourg ise 2 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci basamakta bulunuyor.
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