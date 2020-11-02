Bahçeşehir Koleji, Fransa deplasmanında! Rakip JL Bourg...

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bahçeşehir Koleji, grubun son sırasında yer alıyor.

İki maç eksiği olan JL Bourg ise 2 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci basamakta bulunuyor.

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