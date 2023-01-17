Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

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FiBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Play-In turu üçüncü ve son maçında Belçika’nın Filou Oostende takımını uzatmalarda 87-81 mağlup etti ve son 16 biletini kaptı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Play-In etabının üçüncü maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Filou Oostende’yi konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ve normal süresi 75-75 biten karşılaşmayı 87-81 kazanan Bahçeheşehir Koleji adını son 16 turuna yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji'nde en skorer oyuncu; 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 7 blokla Jerry Boutsiele oldu.

Tur zaferi sonrası konuşan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nin köklü takımlarından birini turnuvada ilk senemizde elemeyi başardık. Kartal’ın erken sakatlığı oyun planımızı bozsa da oyuncularımız çok büyük karakter ortaya koyarak oyun planımıza sadık kalmayı başardılar. Top 16’ya kalmaktan ve ülkemizi temsil etmekten dolayı gururluyuz. Round 16 turunda mücadeleyi sürdürecek bütün takımlara başarılar diliyorum. Bugün bizimle olan ve ekran başında heyecanımıza ortak olan herkese çok teşekkür ederiz. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." açıklamasını yaptı.